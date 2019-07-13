Арсенал проявляет интерес к Рубену Диашу

Защитник Бенфики и сборной Португалии может пойти на повышение этим летом.

Лондонский Арсенал готов побороться за Рубена Диаша, информирует Daily Mail.

Арсенал поборется с другими английскими грандами за Себальоса

22-летний центрбек чемпионов Португалии может стать заменой капитану "канониров" Лорану Косьельни, который не скрывает своего желания покинуть Лондон. У Диаша есть клаусула в размере 54 миллионов фунтов, однако англичане надеются сбить цену на победителя Лиги наций.

Напомним, этим летом интерес к Диашу проявлял мадридский Реал.

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