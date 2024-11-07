Артета отложил камбэк лидера и оставил Зинченко на привычном месте

Арсенал перед матчем с Интером получил хорошую новость – Эдегор восстановился от травмы. Ранее сообщалось, что Мартина увидят аж после международной паузы, а то и вообще в декабре. Норвежец вернулся быстрее, однако Микель Артета не стал форсировать его выход на поле.

Эдегор попал в заявку на Интер, однако на поле вышел аж на 90+2-й минуте. Ситуация с Зинченко тоже не изменилась – украинец остался на банке. Он уже сыграл 63 минуты против Престона в Кубке и получил 32 минуты в проигрышном матче с Ньюкаслом. К сожалению, тогда он не впечатлил, поэтому появление Тимбера (Калафьори травмирован) на позиции левого фулбека не удивило.

Арсенал снова провалил первый тайм

Это уже третий за последний месяц матч, в котором Арсенал очень слабо играет до перерыва. Особенно это касается работы в атаке – команда почти ничего не создавала. Формальная статистика первого тайма оказалась не такой уж и плохой (52% владения, 7:6 по ударам, 2:1 в створ), но острота оказалась мизерной.

"Канониры" в первой 45-минутке наиграли всего на 0,63 ожидаемых гола, причем только 0,28 было проведено с игры. В штрафной "нерадзурри" было сделано всего 11 касаний. Что наиболее важно, Арсенал создал всего один момент – это Мерино замыкал навес Мартинелли ударом головой метров с десяти. Мимо ворот!

Хотя в игре северных лондонцев не все было плохо. Им очень тяжело дался старт поединка, когда Интер откровенно подавлял прессингом – однако уже с 20-х минут гости перехватили инициативу. В частности, они быстро возвращали мяч после потерь и заставили миланцев лупить лонгболы с билд-апа. К тому же, по единоборствам и отборам команды шли на равных.

Вот только Арсенал к середине первого тайма мог гореть со счетом 0:2. Подопечные Симоне Индзаги едва не забили на 3-й минуте в результате кросса Зелински на правый край штрафной. Дюмфрис пробивал с ноги метров с 12-ти, но попал в перекладину! Ну а еще через минуту Зелински откатил на Чалханоглу, а тот мощно приложился с дальней дистанции – мимо правого нижнего угла!

Арбитраж помог Интеру – англичане в этом уверены

В дальнейшем игра была равной. До конца основного времени вспоминается только два контроверсионных эпизода с претензией на пенальти. Первым стал тот самый момент Мерино на 29-й минуте. Микель пробил головой, а уже после этого Зоммер ударил его кулаками. По мнению Мартина Киоуна, арбитр должен был указывать на "отметку".

Иштван Ковач промолчал здесь, чтобы не промолчать на 2-й компенсированной минуте. Чалханоглу выполнил подачу со стандарта, а мяч после борьбы Тареми с Мерино попал в отставленную руку испанца. Судья без колебаний назначил 11-метровый, а Хакан уверенно его реализовал. 1:0!

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Арсенал перевернул ход встречи – но не перевернул результат

Насколько неубедительной была атака "канониров" в первом тайме, настолько же сильно она отработала во втором. Отчасти в этом помог выход Жезуса вместо Мерино, хотя предпосылки для усиления игры были заметны еще до перерыва. Особенно на правом фланге.

С другой стороны, Интер вообще отказался от контригры. Во второй 45-минутке Арсанал вел по ударам со счетом 13:1, причем 11 выстрелов прошли из пределов штрафной площади. Гости наиграли на 1,33 ожидаемых гола. Подопечные Микеля Артеты довели владение до 80%, а по касаниям в штрафной они лидировали со счетом 27:1. Миланцы имели большое преимущество лишь в единоборствах, однако это и неудивительно при работе на отбой.

Моментов у лондонцев было вдоволь. Так, на 47-й минуте мог забивать Мартинелли, который получил пас от Хаверца, качнул Дюмфриса и бахнул под ближнюю стойку – мяч попал во внешнюю сторону сетки! На 59-й же минуте команда провела угловой мяч подрезали в ворота, однако Дюмфрис вынес мяч с самой ленточки!

Еще через минуту Хаверц влетел на правый край штрафной и выполнил обводящий удар в дальнюю девятку. Хозяев спас сейв Зоммера. Крутую возможность он имел и на 76-й минуте, когда Мартинелли прострелил под замыкание метров с восьми – впрочем, рикошетом от Биссека сфера пролетела рядом с правой стойкой.

И это только конкретика. Разнообразных опасных атак без финального удара, или с паникой в штрафной Интера тоже провели много. В таком рисунке игры неплохо должен был бы проявить себя и Зинченко – Александра выпустили на 82-й минуте, а тот не подвел. Через него организовали несколько хороших комбинаций на чужой трети.

Украинец выиграл оба единоборства на земле, сделал 25 касаний мяча и отдал 15 точных пасов из 17-ти. Одна из передач даже пошла под удар. Как для 25 минут на поле (из которых 5-6 съели многочисленные паузы) – неплохо. Вот только перевернуть результат он тоже не помог.

Финальный свисток зафиксировал минимальное поражение Арсенала.