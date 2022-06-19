Канониры не только подписывают новичков в летнее трансферное окно, но и пролонгируют сотрудничество с важными игроками.

Эдвард Нкетия и Арсенал подписали новый контракт о сотрудничестве, сообщает пресс- служба клуба. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Арсенал оформил второй летний трансфер за 40 млн евро

23-летний форвард в прошлом сезоне провел 27 поединков, в которых отличился 10 голами и ассистом. В общей сложности в его активе 91 встреча за первую команду, с тех пор как он присоединился к Арсеналу в 14-летнем возрасте.

Микель Артета прокомментировал продолжение сотрудничества: "Я рад, что Эдди остается с нами. Он представляет нас и ценности нашего клуба. Мы очень рады, что он продлил свой контракт. Теперь мы должны начать работу и продолжать развивать в нем большой талант и личность".

К слову, Нкетия также сменил и свой игровой номер. Теперь он будет выступать под 14-м, а не 30-м.