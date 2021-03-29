Сербский форвард может перебраться на Туманный Альбион, утверждает Calciomercato.

Милан готов подписать двух игроков "чтобы не перепутать" – впечатляющая сумма

Арсенал готов подписать Влаховича в летнее трансферное окно. Интерес к 21-летнему сербу проявляет целая плеяда клубов, но "канониры" вырвались в лидеры гонки из-за конкретной заинтересованности в переходе технического директора лондонцев Эду. Конкуренцию Арсеналу в борьбе за нападающего попытаются навязать Милан, Рома, мадридский Атлетико и РБ Лейпциг.

В текущем сезоне Душан Влахович провел 27 матчей в Серии А, в которых забил 12 мячей. Нынешняя кампания для воспитанника белградского Партизана – уже третья на Артемио Франки.

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