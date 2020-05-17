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Арсенал присоединился к борьбе за голкипера Барселоны – у лондонцев будет немало конкурентов

17:27 21 Читати українською
Арсенал присоединился к борьбе за голкипера Барселоны – у лондонцев будет немало конкурентов
Тер Штеген и Нето / АР

Арсенал попытается усилить вратарскую позицию во время ближайшего трансферного окна.

Лондонский клуб обратил внимание на бразильца Норберто Нето из Барселоны, информирует Express.

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Арсенал ищет достойного дублера или даже конкурента для Бернда Лено. 30-летний Нето выглядит хорошим вариантом, однако Барселона не собирается отпускать вратаря дешево. На бразильца также претендуют Севилья, Атлетико, Бетис и Милан, поэтому действующие чемпионы Испании могут диктовать свои условия.

К слову, Нето перешел в Барселону летом 2019 года из Валенсии за 26 млн евро. В текущем сезоне он провел четыре матча, в которых пропустил семь мячей.

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