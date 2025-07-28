Арсенал определился с планами на Александра Зинченко и Леандро Троссара, которых активно сватали в другие клубы.

Украинец и бельгиец останутся в составе "канониров" на следующий сезон, утверждает Football Transfers.

Зинченко продает свой ресторан в Киеве – имущество оценили в огромную сумму

Зинченко в начале этого трансферного окна попросил у Арсенала разрешение на поиски другого клуба. Впрочем, ни Милан, ни любой другой претендент не оказался достаточно настойчивым для осуществления перехода. После нескольких разговоров с Микелем Артетой 28-летний украинец согласился остаться в клубе еще на сезон. Если Зинченко не предложат новый контракт, то следующим летом он станет свободным агентом.

Похожая ситуация у 30-летнего Троссара. Продлить контракт с Арсеналом пока не удается, но и достойных претендентов нет. Артета решил сохранить 2 опытных универсалов, которые могут понадобиться в насыщенной кампании с 4 турнирами.

Зинченко помог Арсеналу добыть вторую победу подряд – Хаверц оформил дубль ассистов