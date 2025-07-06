Трансферная сага вокруг форварда Спортинга Виктора Дьокереша и Арсенала близка к завершению.

Арсенал недавно договорился о личном контракте с Виктором Дьокерешем. Сейчас “канониры” ведут переговоры со Спортингом по трансферу.

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Как информирует Sportbladet, стороны обсуждают детали по переходу шведского форварда. Арсенал и Спортинг надеются найти решение в течение следующих нескольких недель. Сумма трансфера может достигать 80 миллионов евро или 900 млн шведских крон.

Если переход осуществится, то Виктор Дьокереш станет самым дорогим шведским игроком. Ранее это больше платили за Златана Ибрагимовича, когда он переезжал из Интера в Барселону, и Исака, который сменил Реал Сосьедад на Ньюкасл. Оба трансфера обошлись около в 750 млн шведских крон (66,6 млн евро).

К слову, Дёкереш конфликтовал со Спортингом, требуя отпустить его из команды, и отказывался от тренировок с клубом.

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