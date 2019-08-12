toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Арсенал представил третий комплект формы на сезон 2019/20

12:38 65 Читати українською
Арсенал представил третий комплект формы на сезон 2019/20
Ляказетт и Обамеянг / Reuters

Лондонцы продемонстрировали резервный вариант экипировки на следующий сезон.

Видеопрезентацию третьего комплекта опубликовали в официальном твиттере Арсенала.

Ливерпуль представил третью форму – с цветами принципиального соперника

Дизайнеры формы решили ограничиться скромным темно-синим цветом с желтыми элементами. В презентации приняли участие некоторые игроки команды – Ляказетт, Мейтленд-Найлз, Гандузи, Мавропанос и Бельерин.

Челси представил новую гостевую форму, на которой заметили флаг России

Напомним, этим летом "канониры" сменили технического спонсора – на смену Puma пришел Adidas.

blog_ava
Манчестер Юнайтед уничтожил Челси: классическая победа Сульшера, неудачный день Лэмпарда и перфоманс новичков
01:36
1427
Теги
Англия Видеоновости Арсенал Арсенал Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
1
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук