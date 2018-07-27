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Арсенал представил третий комплект формы на сезон 2018/19

13:11 25 Читати українською
Арсенал представил третий комплект формы на сезон 2018/19
Арсенал представил третий комплект формы на сезон 2018/19

Лондонский Арсенал представил третий комплект формы сезона 2018/19.

Арсенал провел презентацию третьей формы на сезон-2018/19, сообщает официальный сайт клуба. Футболки выполнены в бирюзовом цвете, шорты – темно-синие.

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По итогам сезона 2017/2018 "канониры" заняли 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии, не попав в Лигу чемпионов, и будут выступать в Лиге Европы.

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