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Арсенал представил стильную форму по мотивам культового стадиона

15:44 - Читати українською
Арсенал представил стильную форму по мотивам культового стадиона
Обамеянг и Ляказетт / Фото ФК Арсенал

Болельщики Арсенала имеют возможность оценить новинку от "канониров".

Арсенал на своем официальном сайте представил комплект гостевой формы на сезон 2020/21.

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Новое экипировка выполнена в белом цвете с хаотическими красными полосами. Этим дизайном разработчики совместно с компанией Adidas вдохновлялись от бывшего стадиона "канониров" Хайбери, который был известнем своими мраморными колоннами. Также презентация была подкреплена стильным видео.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ Арсенал финишировал на 8-й строчке, но благодаря победе в Кубке Англии гарантировал себе участие в Лиге Европы.

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