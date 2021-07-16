"Канониры" представили домашний комплект промо в официальном Instagram клуба.

Манчестер Юнайтед представил новую домашнюю форму – клуб впервые за 9 лет сменил титульного спонсора

Футболки выполнены в традиционных для Арсенала красно-белых красках. Однако, есть и неожиданное дополнение – полосы синего цвета на плечах. Зато шорты и гетры будут белыми. Техническим спонсором лондонцев остается немецкий Adidas.

К слову, дебют Арсенала в новой форме состоится уже в субботу, 17 июля. Соперником "канониров" в спарринге станет шотландский Рейнджерс.

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