Арсенал представил новую форму на сезон 2021/22 – традиция и необычный элемент
Новый вариант домашней экипировки на грядущий сезон подготовил лондонский Арсенал.
"Канониры" представили домашний комплект промо в официальном Instagram клуба.
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Футболки выполнены в традиционных для Арсенала красно-белых красках. Однако, есть и неожиданное дополнение – полосы синего цвета на плечах. Зато шорты и гетры будут белыми. Техническим спонсором лондонцев остается немецкий Adidas.
К слову, дебют Арсенала в новой форме состоится уже в субботу, 17 июля. Соперником "канониров" в спарринге станет шотландский Рейнджерс.
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