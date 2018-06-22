Лондонский Арсенал подтвердил подписание немецкого вратаря Бернда Лено из леверкузенского Байера и официально представил его.

26-летний кипер подписал контракт с "канонирами", сообщает официальный сайт Арсенала.

Лено – игрок Арсенала

"Счастлив и горжусь тем, что буду играть за этот великий клуб в будущем. Я буду отдаваться полностью и уже не могу дождаться старта нового сезона в рядах "канониров" из Лондона", – заявил Лено.

Ожидается, что немец займет место в основе Арсенала, вытеснив из рамки ворот ветерана Петера Чеха. СМИ сообщают, что трансфер Лено стоил лондонцам ориентировочно 20 млн фунтов.

В сезоне 2017/18 Бернд Лено провел 33 матча в Бундеслиге, в 10-ти из которых не пропускал.

Арсенал представил Лено ярким видео