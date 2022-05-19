"Канониры" вслед за Манчестер Сити представил экипировку на новый сезон.

Арсенал внес минимальные изменения в виде футболки, добавив воротничок с красно-белым воротничком.

Манчестер Сити официально представил новую домашнюю форму в ретро-стиле

"Канониры" планируют отдавать 5 фунтов стерлингов от продаж каждой футболки в фонд Арсенала для поддержки инициатив местных общин, сообщает официальный сайт клуба.

К слову, Арсенал продолжает надеяться на квалификацию Лиги чемпионов, отставая на два пункта от Тоттенхэма за тур до конца чемпионата.

Арсенал бездарно проиграл Ньюкаслу, почти упустив шансы на ЛЧ – "сороки" переиграли "канониров" впервые за четыре года