Арсенал представил форму на новый сезон
15:33 - Читати українською
"Канониры" вслед за Манчестер Сити представил экипировку на новый сезон.
Арсенал внес минимальные изменения в виде футболки, добавив воротничок с красно-белым воротничком.
Манчестер Сити официально представил новую домашнюю форму в ретро-стиле
"Канониры" планируют отдавать 5 фунтов стерлингов от продаж каждой футболки в фонд Арсенала для поддержки инициатив местных общин, сообщает официальный сайт клуба.
К слову, Арсенал продолжает надеяться на квалификацию Лиги чемпионов, отставая на два пункта от Тоттенхэма за тур до конца чемпионата.
Арсенал бездарно проиграл Ньюкаслу, почти упустив шансы на ЛЧ – "сороки" переиграли "канониров" впервые за четыре года
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