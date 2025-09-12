Арсенал предложил новый контракт лидеру команды – Реал готовится к очередной краже
Лондонский Арсенал хочет продлить контракт с Уильямом Салиба.
Французский центральный защитник Арсенала Уильям Салиба может продлить соглашение с клубом, сообщает Footmercato.
Лондонцы уже предложили игроку улучшенный контракт на 5 лет. "Канониры" хотят как можно быстрее договориться о новом контракте с Уильямом, чтобы ситуацией не воспользовался мадридский Реал.
Действующее соглашение Салиба заканчивается в 2027 году и королевский клуб проявляет серьезную заинтересованность в представителе сборной Франции.
Напомним, что Арсенал после трех туров идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Единственное поражение в сезоне подопечные Артеты потерпели от Ливерпуля (0:1) в матче, который Салиба не доиграл из-за повреждения.
