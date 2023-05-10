Контракт 21-летней звезды с Арсеналом действует до следующего лета. Однако уже сейчас руководство клуба хочет договориться о продолжении сотрудничества, сообщает TalkSport.

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"Канониры" предложили Саке 5-летний контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас футболист, кстати, зарабатывает 70 тысяч за 7 дней. Клуб надеется, что подписи под новым соглашением поставят уже к концу этого сезона.

Напомним, Букайо вместе с другими игроками Арсенала борется за чемпионство в АПЛ. За 3 тура до конца лондонцы отстают от Ман Сити на 1 очко, хотя у подопечных Гвардиолы еще есть матч в запасе.

Сака в 35 поединках английской Премьер-лиги отличился 13 голами и 11 результативными передачами.

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