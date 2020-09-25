Арсенал предлагает 35 млн евро за Ауара – звезда Лиона согласился на переезд в Лондон, – СМИ
22:50 - Читати українською
Арсенал начал активные действия в направлении подписания хавбека Лиона Хуссема Ауара.
Лондонцы сделали первое предложение "ткачам" в размере 35 млн евро, информирует RMC Sport.
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Также сообщается, что Ауар уже согласился присоединиться к Арсеналу. На звезду Лиона также претендовал Ювентус, однако хавбека привлекает перспектива поиграть в АПЛ. Французский гранд надеялся получить за своего воспитанника большую сумму – 50 млн.
Добавим, что Ауар провел 41 матч в прошлом сезоне (9 голов, 10 ассистов) и помог Лиону сенсационно пробиться в финал ЛЧ.
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