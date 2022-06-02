Как сообщает L'Equipe, нападающий лондонского Арсенала принял предложение президента Лиона касательно переходу в состав "ткачей".

Лион объявил о трансфере воспитанника, от которого избавился 15 лет назад

Более того, стороны уже достигли договоренности о зарплате Ляказетта, причем ради возвращения в родной клуб Александр согласился получать вдвое меньше, чем в Лондоне. Доходы 31-летнего форварда упадут с 10 до 5 миллионов евро в год, однако потери частично будут компенсированы щедрым подписным бонусом.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию французских коллег. По его свидетельству, нападающий на этой неделе сообщил Арсеналу о своём желании перейти в Лион. Канониры не смогут ему помешать, ведь контракт Ляказетта истекает в июне 2022-го.

Ляказет перешел в Арсенал 5 лет назад за 53 миллиона евро, но так и не сыграл в Лиге чемпионов. Для Лиона он остаётся выдающейся фигурой – Александр является воспитанником клуба и до сих пор сохраняет четвёртое место в списке бомбардиров "ткачей" за всю клубную историю.

Зинченко в Арсенал: Лондон привлекает роскошными условиями – Манчестер Сити не против, а Гвардиола уже нашёл украинцу замену