Арсенал в своем твиттере поздравил Зинченко – Александру сегодня исполнилось 26 лет.

Зинченко и Степаненко получили дипломы тренеров

"Канониры" в видео вспомнили, как Саша перешел в лондонский клуб, его первую встречу с Микелем Артетой, а также удачные моменты в матчах, в том числе ассист в поединке, открывший сезон АПЛ.

Напомним, 25-летний украинец пропустил большую часть сезона из-за травм, которые не позволили ему сыграть даже в недавних спаррингах против Уотфорда и Лиона. Для Зинченко и Ко АПЛ возобновится 26 декабря матчем против Вест Хэма. В общей сложности, Саша сыграл в 11 поединках, в которых отметился 1 результативной передачей.

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