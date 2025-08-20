Арсенал договорился с Троссаром о подписании нового соглашения. Бельгийцу значительно повысят зарплату, при этом срок действия контракта не будет продлен – договор, по-прежнему, будет рассчитан до 2027 года. Об этом информирует The Athletic.

Троссар присоединился к "канонирам" в январе 2023 года. В составе команды он провел 124 матча во всех турнирах, отметившись 28 голами и 23 ассистами.

В середине июля The Sun сообщал о том, что Леандро согласовал свой переход в Фенербахче.

Напомним, что Фенербахче также заинтересован в услугах левого защитника Арсенала Александра Зинченко.

