Арсенал потратит 10 млн фунтов на подписание защитника – на его месте мог быть Матвиенко

"Канониры" решили выкупить Пабло Мари у Фламенго. Сумма трансфера составит 10 млн фунтов.

Лондонский Арсенал воспользуется опцией выкупа защитника Пабло Мари, который сейчас играет в Англии на правах аренды из Фламенго. Лондонцы заплатят за 26-летнего испанца 10 млн фунтов, сообщает The Athletic.

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Пабло Мари успел провести за первую команду "канониров" лишь 2 матча, но этого оказалось достаточно, чтобы убедить Микеля Артету в своей профпригодности. Арендное соглашение не содержало обязательной опции выкупа защитника, но Арсенал планирует воспользоваться ею и оформить полноценный трансфер.

Напомним, Пабло Мари перешел в ряды "канониров" в зимнее трансферное окно. Долгое время Арсенал рассматривал кандидатуру Николая Матвиенко из Шахтера, но не сумел договориться с "горняками".

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