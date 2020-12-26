Арсенал столкнулся с серьезными кадровыми трудностями перед напряженным периодом в АПЛ.

Габриэл, Давид Луис и Виллиан не попали в заявку на матч против Челси, сообщает Twitter "канониров".

Арсенал – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

Арсенал решил принять меры из-за риска заболевания коронавирусом. Габриэл пропустит минимум три следующих матча, поскольку контактировал с человеком, который сдал положительный тест. У Виллиана и Луиса другая ситуация – экс-игроков Шахтера и Челси решили поберечь из-за плохого самочувствия, хотя их последние тесты были отрицательными.

Добавим, что ближайшими соперниками Арсенала в АПЛ станут Брайтон и Вест Бромвич.

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