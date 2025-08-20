Как сообщает The Athletic, игрок Арсенала Кай Хаверц получил травму колена и в ближайшее время не сможет помочь команде.

26-летний немец не появился на открытой тренировке "канониров" в среду утром. Сейчас обследования находятся на начальной стадии, поэтому сроки восстановления пока неизвестны.

Из-за отсутствия Хаверца Арсенал активно рассматривает варианты усиления атаки на трансферном рынке. Сейчас единственным здоровым центрфорвардом в распоряжении Микеля Артеты является новичок Виктор Дьокереш. На этой позиции может сыграть и Леандро Троссар, который недавно продлил контракт с клубом.

Габриэл Жезус, главный конкурент на позиции "девятки", все еще восстанавливается после разрыва крестообразных связок, который получил в январе, и в ближайшее время на поле не появится.

Это уже второе серьезное повреждение Хаверца в 2025 году. В феврале он разорвал заднюю поверхность бедра на тренировочном сборе в Дубае и пропустил 18 матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. Тогда Артета вынужден был использовать Микеля Мерино в качестве "фальшивой девятки".

В первом туре нового сезона АПЛ Хаверц вышел на замену вместо Дьокереша в матче против Манчестер Юнайтед, который Арсенал выиграл 1:0 на Олд Траффорд. Со времени своего перехода из Челси летом 2023 года он сыграл за Арсенал 88 поединков и забил 29 голов.

