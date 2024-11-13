Бен Уайт перенес небольшую операцию на колене, что усугубило проблемы Микеля Артеты – тренеру уже довелось перевести Томаса Партея на правый фланг обороны. Уайт лёг под нож, чтобы окончательно вылечить травму, что он пытался делать последние 18 месяцев.

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Первоначальный прогноз - Бен пропустит около 8 недель. Это может быть как 6, так и 10 недель.

Ранее "канониры" уже потеряли из-за травм Риккардо Калафиори и Такехиро Томиясу. Потеря Уайта может помочь левому защитнику лондонцев Александру Зинченко: теперь на позиции правого защитника будет играть Юррьен Тимбер. Таким образом, он освободит позицию левого защитника.

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