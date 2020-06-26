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Арсенал потерял Мартинелли до конца сезона – игрока травмировал одноклубник

26 июня 23:30 - Читати українською
Арсенал потерял Мартинелли до конца сезона – игрока травмировал одноклубник
Габриэл Мартинелли / ФК Арсенал

Форвард Арсенала Габриэл Мартинелли не поможет "канонирам" до конца текущего сезона.

Мартинелли перенес хирургическое вмешательство на левом колене, сообщает официальный сайт Арсенала.

Арсенал официально договорился о новых соглашениях четырех игроков

Таким образом, бразилец уже не появится на поле в текущем сезоне. Интересно, что 19-летнего нападающего травмировал партнер по команде.

К слову, 18-летний Мартинелли стал настоящим открытием текущего сезона, отличившись 10 голами и 4 ассистами в 26 матчах.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Габриэл Габриэл Мартинелли
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