Плохие новости для Арсенала и сборной Франции. Уильям Салиба, которого заменили в начале матча с Ливерпулем (0:1) накануне начала тренировки сборной Франции, получил травму лодыжки. По данным L'Équipe, защитник пропустит от трех до четырех недель.

Таким образом, он пропустит следующие матчи сборной Франции в октябре. 24-летний игрок также пропустит матчи Премьер-лиги против Манчестер Сити (21 сентября) и Ньюкасла (28 сентября), а также первый тур Лиги чемпионов, когда "канониры" отправятся на Сан-Мамес, чтобы встретиться с Атлетиком.

