Арсенал поставил ультиматум Эмери

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери получил условие, при котором останется наставником "канониров".

Руководство Арсенала выделило 6 матчи для главного тренера клуба Унаи Эмери на исправление ситуации, сообщает Evening Standard.

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По информации источника, специалист ведет постоянный диалог с футбольным директором Арсенала Раулем Санлехи, техническим директором Эду и управляющим директором Винаем Венкатешамом. На данный момент между тренером и руководящими лицами сохраняются хорошие отношения.

Добавим, что после 12 туров Арсенал занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. "Канониры" отстают от Манчестер Сити, который занимает четвертое место, на восемь очков. В Лиге Европы лондонцы возглавляют свою группу за два тура до конца группового раунда, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

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