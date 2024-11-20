Турецкий игрок не попадает в стартовый состав мадридцев, поскольку Карло Анчелотти не доверяет его на 100%.

Фаворит на замену Анчелотти в Реале взял время на размышления – он объявит решение в следующем году

Как сообщает Diario Sport, "канониры" внимательно следят за Ардой Гюлером. 19-летний полузащитник летом будет решать свою судьбу в Реале, поскольку хочет получать больше игрового времени. Если мадридцы не гарантируют ему это, то он попытается найти новую команду.

Аренда в Арсенал может позволить Гюлеру продемонстрировать собственные способности в АПЛ. "Канониры" видят параллели с трансфером Мартина Эдегора, которому тоже не уделяли достаточно внимания, а в составе английского клуба он раскрылся.

Напомним, что Арда Гюлер присоединился к Реалу летом 2023 года из Фенербахче. В общем турецкий полузащитник сыграл за "сливочных" в 24 матчах, в которых забил шесть голов. Его соглашение с мадридцами действует до 2029 года.

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