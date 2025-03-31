Вингер "канониров" получил травму в матче против Ньюкасла в декабре 2024 года. После длительного восстановления Букайо Сака готов вернуться на поле.

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"Он готов. Мы приняли все меры предосторожности, и теперь дело за выходом на поле. Сака действительно голоден. Придерживались сроков и сделали все возможное. Букайо – выдающийся игрок. Мы знаем, какое влияние он имеет на команду и насколько важны его роль и вклад в наш успех. Классно, что он вернулся", – цитирует Артету Mundo Deportivo.

Издание отмечает, что Сака получит возможность выйти на поле в матче против Фулхэма, вероятно, даже в стартовом составе, а затем сыграет с Эвертоном. Ожидается, что Букайо примет участие в четвертьфинале ЛЧ с Реалом.

Несмотря на то, что Сака пропустил три месяца, он до сих пор является одним из лучших бомбардиров Арсенала в текущем сезоне с девятью голами во всех турнирах. Букайо превзошел только Кай Хаверц (15 голов).

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