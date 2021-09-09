Сразу 4 игроков восстановились и уже занимаются в общей группе, информирует официальный сайт "канониров".

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Габриэл имел проблемы с коленом, а Нкетия и Партей страдали от травм лодыжки. 50-миллионный новичок Бен Уайт заразился коронавирусом, поэтому также не мог помочь команде. Теперь вся четверка доступна на ближайший матч АПЛ против Норвича (11 сентября).

Напомним, в первых трех турах подопечные Артеты не набрали ни одного очка, оказавшись на дне турнирной таблицы.

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