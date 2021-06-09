Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи может снова оказаться в составе лондонского Арсенала.

Туринский клуб ожидал от хавбека сборной Уэльса большего, поэтому готов прекратить с ним сотрудничество. Помочь может бывший клуб Рэмзи – Арсенал, сообщает Sport.ES.

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По информации издания, "канониры" получили возможность вернуть бывшего кумира болельщиков, который два года назад покинул Эмирейтс в статусе свободного агента. Для этого даже не придется тратить большую сумму. Ювентус заинтересован и обмене на Эктора Бельерина.

Туринцы надеются, что такое предложение по вице-капитану Арсенала поможет выиграть борьбу за 26-летнего испанца. Ведь Бельерина также не прочь подписать ПСЖ и миланский Интер.

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