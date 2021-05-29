Арсенал положил глаз на Стерлинга и Мареза – есть несколько препятствий
Сразу два представителя Манчестер Сити получили вариант продолжения карьеры в пределах Англии.
Гвардиола летом стремится освежить коллектив, а потому вингер Рахим Стерлинг и хавбек Рияд Марез могут покинуть Сити, утверждает Daily Mail.
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Стерлинга "горожане" выставят на трансфер, ведь в конце сезона он не имел стабильного места в стартовом составе. Предложение о Марезе будут рассматривать только тогда, когда будет предложена огромная сумма.
На англичанина и алжирца уже положил глаз Арсенал. Правда, такие подписания будут проблемой для "канониров", которые не имеют достаточно финансовых ресурсов и не сыграют в грядущей кампании еврокубков.
К слову, Стерлинг провел в сезоне 2020/21 более 40 поединков, Рияд Марез немного не дотянул до такого количества матчей.
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