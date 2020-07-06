Арсенал положил глаз на лидера Ньюкасла

Вингер английского Ньюкасла Аллен Сен-Максимен попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

Нападающий "сорок" в ближайшее трансферное окно может перебраться на Эмирейтс, утверждает Daily Star.

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Дебютный сезон французского вингера и номинация на приз лучшему игроку месяца поразили скаутов "канониров". Арсенал якобы уже отправил запрос о возможности подписания Сен-Максимена в межсезонье. Прощание с ним, однако, не входит в планы Ньюкасла. Наставник тайнсайдцев Стив Брюс недавно заявил, что нет никаких шансов на то, что 23-летний нападающий покинет север Англии летом.

В нынешнем сезоне Аллен Сен-Максимен провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.

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