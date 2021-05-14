Арсенал показал гостевую форму на следующий сезон – обновленная эмблема и яркий цвет
12:32 - Читати українською
Арсенал представил второй комплект формы на сезон 2021/22.
Игроки мужской и женской команд лондонцев примеряли новую экипировку. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.
Арсенал близок к переподписанию открытия сезона
Футболка выполнена в ярком светло-желтом цвете. Дизайнеры решили поэкспериментировать даже с эмблемой. Вместо привычного лого появилась фирменная пушка.
Напомним, техническим спонсором Арсенала остается компания Adidas.
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