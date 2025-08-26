Лондонский Арсенал согласовал условия контракта с защитником Байера Пьеро Инкапье, сообщает Фабрицио Романо.

Зинченко не теряет шансов в Арсенале – клуб рассматривает продажу конкурента

Эквадорский универсал переедет в АПЛ на правах аренды с обязательным выкупом. В составе "канониров" Инкапье заменит Кивьера, который уже почти завершил свой переход в Порту.

Интересно, что 23-летний защитник может сыграть не только в центре обороны, но и на левом фланге, став еще одним конкурентом Александра Зинченко, который и без того проигрывает борьбу за позицию Риккардо Калафьори и Майлзу Льюис-Скелли.

Добавим, что Инкапье выступал за Байер с 2021 года. В составе "фармацевтов" эквадорец выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

Арсенал разгромил Лидс – Дьокереш забил дебютные голы, Эдегор и Сака травмировались, 15-летний дебютант заработал пенальти