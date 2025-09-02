Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании Пьеро Инкапье на правах аренды до конца сезона 2025/26. Согласно Sky Sports, Арсенал будет иметь право приобрести игрока по завершении аренды за 45 млн фунтов. 23-летний защитник провел более 100 матчей за Байер с момента присоединения к клубу в 2021 году, сыграв ключевую роль в победе клуба в Бундеслиге в сезоне 2023/24.

"Пьеро обладает физической мощью, его универсальность и тактическая гибкость дают нам дополнительные возможности в обороне. Он – сильный игрок, в котором прекрасно сочетаются молодость и зрелость. Он сделает нашу команду сильнее и конкурентоспособнее в этом сезоне", – отметил наставник "канониров" Микель Артета.

Пьеро будет играть под номером 5.

