Арсенал подписал Николя Пепе – трансфер стал рекордным в истории клуба

Вингер Лилия Николя Пепе официально перешел в Арсенал. "Канониры" оформили рекордный трансфер в своей истории.

Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Николя Пепе. Детали контракта не сообщаются. Футболист будет играть под 19-м номером.

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Предыдущим клубом звездного ивуарийца был Лилль, за который в прошлом сезоне он забил 22 гола и помог завоевать "серебро" Лиги 1.

Как сообщили "канониры", этот трансфер стал рекордным в их истории. По информации СМИ, клуб заплатил 80 млн евро.