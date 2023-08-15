Арсенал подписал голкипера из другого клуба АПЛ
16:57 - Читати українською
Давид Райя проведет сезон 2023/24 в составе лондонского Арсенала.
Лондонский Арсенал объявил о переходе Давида Райи. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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Испанский вратарь арендован у Брентфорда. Соглашение рассчитано на один год – до конца сезона 2023/24.
27-летний футболист в прошлом сезоне провел все 38 матчей за Брентфорд в АПЛ, в которых пропустил 46 голов и 12 раз отыграл на ноль. Давид будет выступать за Арсенал под 22-м номером. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.
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