Лондонский Арсенал объявил о переходе Давида Райи. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Испанский вратарь арендован у Брентфорда. Соглашение рассчитано на один год – до конца сезона 2023/24.

27-летний футболист в прошлом сезоне провел все 38 матчей за Брентфорд в АПЛ, в которых пропустил 46 голов и 12 раз отыграл на ноль. Давид будет выступать за Арсенал под 22-м номером. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

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