Юного футболиста зовут Лео Мессо. Ему всего 10 лет, но созвучность имени с аргентинским форвардом Барселоны сделала свое дело. Об этом переходе написали едва ли не все ведущие СМИ Англии.

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Football London сообщает, что мальчик родился в семье кенийцев, проживающих в Лондоне. Ранее Мессо занимался в академии Вест Хэма.

Никакой основательной информации о "новичке" Арсенал не сообщает, но опубликовал на страницах своей академии в соцсетях ряд фото и видео с подписания контракта и экскурсии для Лео Мессо базой клуба.

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