Лондонский Арсенал хочет воспользоваться тем, что Манчестер Сити подписал Эрлинга Холанда, и оформить трансфер Габриэла Жезуса.

Манчестер Сити намерен выручить за Габриэла Жезуса около 50-60 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Арсенал близок к подписанию Жезуса за 50 млн евро

Арсенал уже готовит стартовое предложение и контактировал с агентом бразильца Марсело Петтинати. "Нам нравится проект", – отметил он в комментарии Романо на вопрос о возможном переходе своего клиента в Арсенал.

К слову, Жезус сыграл за Манчестер Сити в 39 матчах этого сезона, в которых отличился 13 голами и 12 ассистами.

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