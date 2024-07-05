Арсенал согласовал условия личного контракта с итальянским защитником Риккардо Калафьори из Болоньи, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

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Сообщается, что вероятный контракт игрока будет действовать до июня 2029 года. "Канониры" уже ведут переговоры с окружением игрока и имеют согласие от Риккардо. Сейчас продолжаются переговоры между Арсеналом и Болоньей по трансферной стоимости игрока, которая составляет около 50 миллионов евро. 50% от суммы трансфера получит предыдущий клуб Калафьори, швейцарский Базель.

Стоит отметить, что итальянец хорошим выступлением на Евро-2024 привлек к себе внимание именитых клубов. Кроме Арсенала, Калафьори также интересуется Ювентус, Реал и Челси.

К слову, Риккардо обычно играет на позиции центрального защитника, но также может выходить на левый фланг, где в Арсенале располагается Александр Зинченко. В прошлом сезоне 22-летний итальянец сыграл за Болонью в 37 матчах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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