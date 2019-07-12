Арсенал поборется с другими английскими грандами за Себальоса

Полузащитник Реала Дани Себальос пользуется спросом на Туманном Альбионе.

Лондонский Арсенал заинтересован в услугах Дани Себальоса, сообщает Sky Sports.

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"Канониры" намерены арендовать 22-летнего хавбека, на которого также претендуют Ливерпуль и Тоттенхэм. Именно "шпор" называют фаворитом в этой гонке.

По информации СМИ, Дани не входит в планы Зидана на следующий сезон и Реал не против избавиться от хавбека.

В прошлом сезоне Ла Лиги Себальйос провел 23 матча, в которых отметился тремя голами.

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