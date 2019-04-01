Арсенал победил Ньюкасл и вышел на третье место АПЛ

В рамках заключительного матча 32-го тура АПЛ Арсенал благодаря голам Аарона Рэмзи и Александра Ляказетта переиграл Ньюкасл (2:0).

Арсенал захватил инициативу сразу со стартовым свистком, не отпуская её до перерыва. Ньюкасл избрал тактику игры вторым номером и угрожал контратаками, однако ни одна из них не дошла хотя бы до какого-то завершения – исключением стал лишь контролируемый удар Рондона с левого края в ближний угол на 32-й минуте. Арсенал же лез вперёд и забил уже на 13-й после подачи со штрафного, которую на дальней штанге замкнул Ляказетт – правда, гол не засчитали из-за необязательного фола Папастатопулоса.

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На 30-й оборона Ньюкасла распалась после красивой комбинации, которая завершилась отскоком под удар Рэмзи; валлиец метров с 22-х пробил точно под дальнюю штангу – 1:0. На 38-й мог отличиться Колашинац, выстрел которого парировал Дубравка, а на 45-й только голова Ричи на линии ворот спасла "сорок" от второго гола Арсенала.

После перерыва содержание игры несколько изменилось. Ньюкасл навязал ж'сткую борьбу и эффективно срывал атакующий темп хозяев – как следствие, до 80-х минут Арсенал ничего, кроме удара Обамеянга в ближний угол, не создал, при этом потеряв из-за травмы Аарона Рэмзи. Тем не менее, гости ничем впереди не отвечали, а лондонцы давили и забили в результате очень красивой комбинации. На 83-й минуте Гендузи отдал на Ляказетта, тот эффектно отпасовал на Обамеянга, Пьер в касание разрезал оборону, а Александр перебросил Дубравку – 2:0.

Таким образом, Арсенал набрал 63 очка и обошел Тоттенхэм, вырвавшись на третью позицию в турнирной таблице. Ньюкасл с 35 зачётными баллами остался на пятнадцатом месте.