Атлетик вернулся в Лигу чемпионов после 11-летнего отсутствия. Последний раз “львы” выступали в этом турнире в 2014-м, играя в одной группе с Шахтером – тогда баски стали третьими, а дончане отправились в 1/8 финала. Интересно, что в том сезоне тренером Бильбао тоже был Эрнесто Вальверде.

Камбэк в ЛЧ пришелся на домашку с Арсеналом. Баски смогли дать бой полуфиналисту ЛЧ, но только в контексте сдерживания. Сами хозяева почти ничего не создали, за исключением удара Беренгера из неудобной позиции на 14-й минуте. Мяч прошел рядом с воротами!

Баски создала еще несколько перспективных подходов к воротам Раи и даже сделали 20 касаний в штрафной, но все это конвертировалось в скромные 11 ударов. Показатель остроты оказалась мизерным – 0,41 xG. Впрочем, Арсенал в первом тайме создал не больше.

На отдельных отрезках подопечные Микеля Артеты вообще не могли перейти центр поля, однако два потенциально голевых эпизода они организовали. В обоих забивать должен был Дьокереш. На 24-й минуте Виктор получил передачу на ход по левому флангу, пробежал метров 25 до штрафной и пробил с острого угла – впрочем, получилось слишком слабо для Симона.

На 26-й же минуте Дьокереш замыкал подачу с правого фланга, выполнив эффектный прыжок. На этот раз новичку "канониров" не хватило точности. В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

Во втором тайме лондонцы существенно прибавили в активности. Особенно разыгрался Мадуэке. На 52-й минуте Нони переиграл защитника на фланге и ворвался в штрафную площадку. Вингер нанес удар с острого угла – Симону пришлось спасать Атлетик.

На 56-й же Мадуэке открылся на правом краю штрафной и выстрелил под правую стойку. Симон снова не спал, однако и выстрел был слабеньким.

Еще через 10 минут забивать должен был Мерино, который замыкал навес с левого фланга – получилось точно в руки голкиперу. Вот и вся острота. Микель Артета не выдержал, бросив в бой Мартинелли и Троссара.

Именно этот ход и стал соломинкой, которой удалось сломать верблюда. Менее чем через минуту после появления на поле Мартинелли открыл счет, получив шикарный пас от Троссара и вырвавшись один на один – 0:1!

На 87-й же Габриэл отблагодарил Леандро за ассист. Бразилец прорвался по левому флангу, прошел защитника и выполнил катбек на свободного бельгийца – а тот вколотил низом. Рикошетом от соперника мяч влетел в ближнюю девятку. 0:2!

На этом все вопросы были закрыты. Арсенал стартует в новом сезоне Лиги чемпионов с победы в Бильбао. В следующем туре "канониры" сыграют с Олимпиакосом, тогда как Атлетик поедет в Дортмунд.

