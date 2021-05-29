"Канониры" работают над тем, чтобы продать Гендузи, Джаку и Лукаса Торрейру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Гендузи провел текущий сезон в аренде в составе Герты, а в его услугах заинтересован Марсель. Джака очень близок к переходу в Рому, а уругваец размышляет над возвращением в Южную Америку, в частности в знаменитую Бока Хуниорс.

Напомним, Арсенал в этом сезоне занял 8 место в чемпионате Англии, набрав 61 очко. "Канониры" впервые за 25 лет остались без еврокубков.

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