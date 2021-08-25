"Канониры" организуют уход как минимум 3 футболистов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Арсенал подыскал звездную замену Артете

Хавбек Лукас Торрейра вскоре должен присоединиться к Фиорентине на правах годичной аренды (1,5 млн евро+опция выкупа за 15 млн). Ожидается, что компанию ему составят Виллиан и Колашинац, которых сватают в Коринтианс и Фенербахче соответственно. За них Арсенал вряд ли получит компенсацию – речь идет о разрыве контрактов и переходах свободными агентами.

Напомним, Арсенал начал новый сезон поражениями 0:2 от Брентфорда и Челси.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду