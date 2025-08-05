Как сообщает The Athletic, Штутгарт обратился к Арсеналу по поводу возможности покупки Фабиу Виейры. В прошлом сезоне 25-летний хавбек выступал за Порту на правах аренды, но на этот раз Штутгарт заинтересован именно в постоянном переходе.

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Пока стороны не достигли согласия, однако переговоры продолжаются. Лондонцы планируют выручить достойную сумму за игрока, которого приобрели у Порту летом 2022 года за 40 миллионов евро.

Виейра, который имеет выступления за молодежную сборную Португалии, провел первый сезон в лондонском клубе с 22 матчами в АПЛ, но только трижды выходил в старте. В следующем чемпионате ситуация не улучшилась – еще меньше игровой практики.

В августе 2024 года хавбек вернулся в Порту в аренду, где регулярно играл и помог клубу финишировать третьим – вслед за Спортингом и Бенфикой.

Контракт Виейры с Арсеналом рассчитан до лета 2027 года.

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