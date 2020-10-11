Защитник Арсенала Виллиам Салиба может провести сезон 2020/21 во втором по силе дивизионе Англии.

Арсенал хочет отдать юного защитника в аренду, а главным претендентом является Брэнтфорд, выступающий в Чемпионшипе, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что главный тренер "канониров" Микель Артета поражен способностями защитника, однако считает, что ему нужно набраться опыта, а в составе лондонского клуба он не сможет получить много игрового времени.

Кроме Брэнтфорд, на Салиба также претендует Уотфорд. Соглашение имеют заключить до 16 октября – именно эта дата является дедлайном для трансферов между клубами чемпионата Англии.

К слову, Салиба провел прошлый сезон в аренде в Сент-Этьене, а за Арсенал еще не провел ни одного официального матча. Трансфер защитника обошелся лондонскому клубу в 30 млн евро.

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