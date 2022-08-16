Голкипер Арсенала Рунар Алекс Рунарссон еще один сезон проведет в другом клубе.

Исландец перешел в Аланьяспор на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт Арсенала.

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К слову, Рунарссон прошлую кампанию также провел в другом клубе. Аренда в бельгийский Левен помогла Алексу стать основным голкипером сборной Исландии. В Лондоне он почти не получал шансов, сыграв лишь 1 матч в АПЛ.

Следует заметить, что это уже второй голкипер, которому не нашлось места в команде Микеля Артеты. Ранее Арсенал продал Бернда Лено в Фулхэм, поскольку немец без шансов проиграл конкуренцию Арону Ремсдейлу.

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