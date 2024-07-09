Калафьори окончательно дал зелёный свет Арсеналу на свой трансфер в клуб АПЛ, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что сделка между всеми сторонами была успешно завершена. Болонья получит от "канониров" 45 млн евро.

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Также Арсенал предусмотрел бонусные выплаты, которые будут зависеть от успехов Риккардо в Лондоне. Согласно источнику, Болонья сможет получить дополнительно ещё до 5 млн евро. В ближайшее время Калафьори подпишет с Арсеналом четырёхлетний контракт – он уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.

Напомним, что ещё месяц назад Ювентус считался фаворитом в борьбе за воспитанника Ромы. Тьяго Мотта знал, что уйдёт в стан туринской команды и звал Калафьори вместе с собой.

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