Арсенал повесил ценник на Обамеянга – на форварда претендует Барселона

"Канониры" готовы расстаться со своим форвардом. чтобы улучшить финансовую ситуацию в клубе.

Если Арсенал снова не попадет в Лигу чемпионов, то финансовая стабильность клуба может оказаться под угрозой. Поэтому руководство "канониров" намерено продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует Diario Sport.

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За габонского форварда лондонцы хотят получить 55 млн евро. Главным претендентом на 30-летнего футболиста является Барселона. Каталонцы надеются снизить сумму во время переговоров.

Отметим, что в текущем сезоне Обамеянг сыграл 32 матча во всех турнирах и забил 20 голов. Его контракт с "канонирами" рассчитан до лета 2021 года.

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