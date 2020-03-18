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Арсенал повесил ценник на Обамеянга – на форварда претендует Барселона

00:07 21 Читати українською
Арсенал повесил ценник на Обамеянга – на форварда претендует Барселона
Пьер-Эмерик Обамеянг / The Mirror

"Канониры" готовы расстаться со своим форвардом. чтобы улучшить финансовую ситуацию в клубе.

Если Арсенал снова не попадет в Лигу чемпионов, то финансовая стабильность клуба может оказаться под угрозой. Поэтому руководство "канониров" намерено продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует Diario Sport.

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За габонского форварда лондонцы хотят получить 55 млн евро. Главным претендентом на 30-летнего футболиста является Барселона. Каталонцы надеются снизить сумму во время переговоров.

Отметим, что в текущем сезоне Обамеянг сыграл 32 матча во всех турнирах и забил 20 голов. Его контракт с "канонирами" рассчитан до лета 2021 года.

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